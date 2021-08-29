Украина готовится отвоевывать Крым, мифы о шароварах и обмене веществ: 5 блогов недели

В Киеве открыли офис "Крымской платформы" 23 августа. На его территории высадили крымские сосны. Владимир Зеленский предложил иностранным гостям полить саженцы. Фото: Офис президента

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Казаки Хмельницкого не носили шаровары. Романтические выдумки заменяют реальность прошлого и нашу правдивую и богатую историю. Конечно, лучше изображать из себя с голым торсом на лошади в кожаных браслетах украинских апачей Дикого Запада, чем одну книгу прочитать, где узнать, что никогда этого не было в украинцев. Время уже спустить с бровей "казенные советские шаровары" и реально познать собственную страну и культуру, считает историк Кирилл Галушко.

2. "Крымская платформа" - это платформа подготовки войны за Крым. Наиболее неприятная она не России, а нашим записным друзьям. Особенно Германии и Франции. Владимир Зеленский качественно ударил в глаза западным политикам, что все их заверения о верности принципам нерушимости границ, правам человека не стоят яичной скорлупы. Крым - напоминание, что сейчас ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации части территории, отметил общественно-политический деятель Игорь Луценко.

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3. Обмен веществ начинает замедляться только после 60 лет. С 20-летнего и до 60-летнего возраста - он одинаковый. Такой результат международного исследования. После 60 лет люди мало двигаются, имеют хронические заболевания. Во многих развивается саркопения - это уменьшение мышечной ткани, а также замещение ее на жировую. Жировые клетки требуют меньше энергии, чем мышечные, но люди уже по "накатанной" привыкли к булочкам, вареникам и сальцу, объясняет диетолог Оксана Скиталинская.

4. Ангела Меркель ментально совок. Взросление и карьера в Восточной Германии сформировали железобетонный мировоззренческий базис. Путин и Россия ей ментально ближе, чем ЕС и США, считает политолог Алексей Голобуцкий.

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5. Речь президента Владимира Зеленского на параде ко Дню Независимости завершилась экскурсом в историю Украины. Для него и его спичрайтеров она укладывается в набор школьных штампов. Целые исторические эпохи вычеркнуто. В театрализованной ретроспективе не нашлось места Выговскому, Мазепе, Михновскому, Петлюре, Хвылевому, не говоря уже об УПА. Имя Черновола также не назвали. Зеленский все более умело перебирается в украинские одежды. Это пока лишь фасад, за которым скрывается малообразованный советский инженер, заметил культуролог Иван Козленко.