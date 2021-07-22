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четверг, 22 июля 2021 20:08

Украина готовит новые географические указания для ЕС

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Украина готовит новые географические указания для ЕС
Украина планирует получить географическое указание для новых продуктов. Фото: ua.news

Министерство экономики готовится согласовать ряд украинских продуктов с историческим географическим происхождением и поможет получить им признание в ЕС.

Об этом сообщили в пресс-служба ведомства, передает Европейская правда.

В европейский реестр географических указаний уже направили документы о таких аутентичных украинских товарах, как "Гуцульская коровья брындза", "Гуцульская овечья брынза" и "Мелитопольская черешня".

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Заместитель министра экономики Украины Ирина Новикова рассказала, что продукты с подтвержденным географическому происхождению считаются национальным достоянием в странах ЕС. И Украина осуществляет все меры, чтобы украинские производители получили доступ к новым рынкам сбыта и увеличивали прибыли.

Сейчас в ведомстве рассмотрели и согласовали спецификации товаров, поступивших в Минэкономики с разных уголков Украины, и претендуют быть защищенными как географические указания. В частности:

"Долина Фрумушика" - применяется для вин тихих, а именно белого, красного и розового, которые производятся исключительно из винограда, выращенного в пределах географического района "Долина Фрумушика" (юго-западная часть Одесской области);

"Херсонский арбуз" - сочетание селекционных достижений и климатических условий Херсонского региона создали оптимальные условия для получения плодов, которые характеризуются высокой урожайностью и уникальными вкусовыми качествами;

"Придунайская Бессарабия" - применяется для вин тихих и игристых, которые производятся из винограда, который определен по соответствующим сортам и имеет происхождение не менее 85% из этого географического места;

"Ялпуг" - название места происхождения, определяет территорию производства вин тихих, расположенную вокруг озера Ялпуг (более естественное озеро лиманного типа в Украине) в юго-западной части Болградского района Одесской области);

"Мед Закарпатья / Закарпатский мед" - падевый или полифлорный мед, особые качества которого формируются благодаря специфической медоносной флоре Закарпатского региона.

"Мясо баранины Фрумушика / Фрумушика баранина" - географическое указание для мяса баранины Фрумушика, которое имеет репутацию уникального мяса, полученного из отдельных пород овец, выпасаемых на территории Тарутинской степи. Не менее 60% кормов - это трава или сено происхождением из географического района;

"Закарпатье / Закарпатское вино" - географическое указание для вина тихого, которое производится из отдельных сортов винограда, выращенных исключительно на территории определенного географического района (склоны Карпатских гор Закарпатской области (Береговский, Ужгородский, Хустский и Мукачевский районы);

"Аша / Абага" - географическое указание для вина тихого и игристого, которое производится из сырья менее 85% которой выращено на определенной территории вокруг села Шабо Белгород-Днестровского района вдоль правого берега Днестровского лимана.

Следующим шагом после согласования спецификаций станет регистрация этих географических указаний на национальном уровне.

С 1 января 2020 вступил в силу Закон Украины "О правовой охране географических указаний. Документ является рамочным, вслед за ним ожидается принятие трех секторальных законов, регулирующих использование и охрану географических указаний для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а также для вин и спиртных напитков.

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