Украина ежегодно теряет из-за коррупции один государственный бюджет

Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Об этом говорится в публикации "Коррупционный калькулятор" на ZN.UA

Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за те же схем, то будет еще один государственный бюджет.

То есть страна могли бы спокойно удвоить расходы на оборону, здравоохранение, образование и социальное обеспечение, если бы борьба с коррупцией была эффективной.

Если бы удалось побороть хотя бы часть схем, ВВП Украины в течение следующих 5 лет вырос бы на 200%. Украина не теряла бы 15% экономического роста ежегодно.

Издание опубликовало инфографику о масштабах коррупции.

В топе налоговых схем: "серый" импорт и контрабанда, продажа контрафакта, теневой рынок аренды сельхозземель, зарплаты в "конвертах", занижение оборотов с использованием физических лиц-предпринимателей, НДС-"скрутки" и конвертационные центры.

Украина ежегодно теряет из-за коррупции около триллиона гривен.

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По оценкам журналистов-расследователей, из-за оффшорных схем украинский бюджет ежегодно недополучает около $2 млрд, что сопоставимо с годовым бюджетом столицы.

По словам журналистки "Слідство.Info" Анны Бабинец, основная проблема заключается в том, что оффшорные юрисдикции используются всеми руководителями государства, от бывших до нынешнего президента Украины.

Пока руководители государства, которые сами используют оффшоры, не начнут меняться, ситуация с оффшорами в Украине останется на том же уровне, что и раньше.

На схемах олигархов и картельных сговорах Украина теряет миллиарды гривен, но эти схемы настолько укоренились, что порой даже их размер трудно оценить, говорит бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская.

"Например, в Украине цена цемента в два-три раза выше, чем в странах ЕС. Украина теряет при этом минимум 10 миллиардов гривен в год только на "цементном" картеле.

Если говорить об олигархах, то только от схемы Ахметова "Роттердам+" государство потеряло 40 миллиардов гривен. Касательно Коломойского, то государственный "Энергоатом" от участия предприятий олигарха на одном аукционе имел убытки в 25 миллионов гривен, а это лишь один аукцион", - говорит Загребельская.

Борьба с коррупцией и построение прочной антикоррупционной системы должны быть приоритетами для Украины. Иначе при таких огромных потерях экономика никогда не сможет достичь устойчивого роста, а поиски инвесторов не приведут к желаемому результату.

Но коррупция настолько глубоко интегрирована в украинское общество, что одними "весенними посадками" ситуацию не изменить, нужен целый комплекс мер, включая примерами примерно белого и при этом успешного бизнеса, политиков без оффшора в рукаве, чиновников с адекватными их доходам декларациями, и конечно - государственного аппарата, который тратит бюджет так, чтобы люди не задавались вопросом: а стоит ли все это наших налогов? - говорится в публикации.

5 марта США ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. После этого Офис президента Украины заявил о деолигархизации.