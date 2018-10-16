Украина должна создать эффективные инструменты ответственности за нарушения санкций - Карасев

 
Ексклюзивы
1/5
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
Просмотров: 567
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 585
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 864
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 702
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
2 Просмотров: 4455
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
6 Просмотров: 2322
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 882
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
16 Просмотров: 1224
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3708
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
13
18
7
8
4
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком
Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком
Беременная дочь Добкина разделась для фото
Беременная дочь Добкина разделась для фото
Видео
Все видео
Майкл Щур высмеял Зеленского
Майкл Щур высмеял Зеленского
"Поцелуй нас в ср*ку" - украинские артисты жестко потролили Путина
"Поцелуй нас в ср*ку" - украинские артисты жестко потролили Путина
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
Экс-офицер армии НАТО рассказал, кто победит на президентских выборах
Экс-офицер армии НАТО рассказал, кто победит на президентских выборах
"Будет что-то положительное" - экзарх относительно автокефалии УПЦ
"Будет что-то положительное" - экзарх относительно автокефалии УПЦ
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 882
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3708
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1971
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1665
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4302
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 октября 2018
Просмотров: 297
Худобченко
— Молодой человек! Ми з Мажором синхронно обертаємося на виклик. За секунду собака втрачає інтерес. Я мушу слухати. ...
вторник, 16 октября 2018 22:18

Украина должна создать эффективные инструменты ответственности за нарушения санкций - Карасев

  Комментировать
Украина должна создать эффективные инструменты ответственности за нарушения санкций - Карасев
Политолог Карасев высказал мнение о санкциях. Фото: QHA

Санкции, которые призваны быть эффективным механизмом, сдерживающим и наказывающим РФ, в условиях Украины не всегда срабатывает так, как мы того ожидаем - написал политолог Вадим Карасев в своем Фейсбук. – В последнее время участились резонансные случаи нарушения санкций, которые были введены Украиной против пособников стране-агрессору. При этом обвинять СБУ и другие силовые органы в полной неэффективности, нельзя. Пусть с опозданием, к ответственности были привлечены украинские компании, которые отгружали щебень из карьеров в Запорожской области для сооружения Крымского моста.

"Однако достаточно случаев поставки сырья на санкционную территорию, которые до сих пор остаются без реагирования силовиков. Например, похожий случай с поставкой украинского металлолома на металлургический завод в Приднестровье. Этот завод был внесен в санкционный список еще в мае этого года. Именно он является главным спонсором сепаратистских пророссийских движений не только в Молдове, но и в Одесской области. Однако реакции силовых органов как не было, так и нет. Более того, цинизм ситуации в том, что перевозят сырье вагоны Укрзализныци - крупнейшего государственного перевозчика Украины.

Большая слабость наших санкций в их номинальности. Получается, что далее внесения компаний в санкционный список дело не идет. С одной стороны, украинская власть просит мир усилить санкционное давление на РФ и для широкой публики мы говорим, что вводим санкции, однако закрепленный в нашем законодательстве механизм не позволяет это делать эффективно.

На сегодняшний день в Украине нет четкого алгоритма наказания нарушителей санкций. Необходимо немедленно менять законодательство и подходы, вводить автоматическое наказания за несоблюдение санкций, как это сделали Штаты, это наверняка решит проблему" - считает Карасев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина должна создать эффективные инструменты ответственности за нарушения санкций - Карасев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Епископа автокефальной церкви расстреляли в лесу

Избрали Папу Римского с коммунистической страны

На Оскара Уайльда одевали платье и называли "она"

Самое читаемое
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 44668
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27 Просмотров: 28291
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 25940
Кто это: Повалий не узнали фанаты
Кто это: Повалий не узнали фанаты Просмотров: 22620
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
8
 Просмотров: 21114
Политика
Эксперт объяснил провальное решение по Вилкулу: Депутаты перестраховываются
Эксперт объяснил провальное решение по Вилкулу: Депутаты перестраховываются 1 Просмотров: 531
"Оппоблок" уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента
"Оппоблок" уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента 3 Просмотров: 1647
Луценко сказал Раде: "Ганьба"
Луценко сказал Раде: "Ганьба" 1 Просмотров: 612
Куда идут миллионы из бюджета: в Херсоне активисты рассказали людям о деньгах партий
Куда идут миллионы из бюджета: в Херсоне активисты рассказали людям о деньгах партий
5
 Просмотров: 108
Рада оставила неприкосновенным товарища Ахметова
Рада оставила неприкосновенным товарища Ахметова Просмотров: 567
Больше всего комментируют
12
У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ
7
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
4
Русская церковь готовит жесткий ответ для Украины
3
"Оппоблок" уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента
2
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Голосов: 25850
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua