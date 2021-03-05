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пятница, 05 марта 2021 07:40

Украина должна быть в НАТО. Мнение России не играет роли - Кравчук

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Украина должна быть в НАТО. Мнение России не играет роли - Кравчук
29 членов НАТО будут голосовать за вступление Украины в альянс. Фото: REUTERS

Украина должна быть в НАТО. В вопросе вступления Украины в альянс мнение России не играет никакой роли.

Другого варианта для нас нет. Потому что мы сегодня защищаем свою землю от российского агрессора. Об этом заявил председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук эфире ток-шоу "Право на власть".

"Недавно слышал интервью Генсека НАТО. Он сказал, что голосовать, быть Украине в НАТО или нет, - будут 29 членов НАТО. И никакого значения мнение России здесь не играет роли. Возможно рассмотрят этот вопрос в связи с 30-летием независимости Украины. Это слова Генсека", - сказал Кравчук.

Добавил, что для Украины есть один путь - стать членом НАТО и таким способом защитить свою возможность строить независимую Украину.

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"Где кто был, где когда говорил - это уже история и ее прилепить до сегодняшнего дня можно только искусственно, или для того только, чтобы отвлечь нашу цель, нашу цель от главного - стать членом НАТО. Работать, выполнять то, что предусмотрено выполнять планом НАТО. Выполнять пакеты, которые предусмотрены для Украины. Украина должна быть в НАТО. Поверьте мне, я лично также поломал себя, не так просто было. Посмотрите, был Советский Союз. Кто был главным врагом Советского Союза? НАТО. Кто был самым ужасным, всех душил, всех давит, кто? НАТО. Это же осталось и сегодня. И оно осталось, к сожалению, у некоторых политиков, которые сегодня сидят в Верховной Раде. Так давайте будем отмываться и чиститься при. Вот будем чиститься во время, которое наступило. А сейчас время, я убежден в этом, работает на Украину", - рассказал Кравчук.

Украина будет стараться максимально быстро получить план действий по членству в НАТО. Об этом сказала новоназначенный посол Украины в США Оксана Маркарова. У нас есть много возможностей и для двустороннего сотрудничества с США для усиления нашей армии, и для повышения безопасности в Черноморском регионе.

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Дата
05
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