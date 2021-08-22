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воскресенье, 22 августа 2021 16:24

Украина до сих пор рассчитывает на поставки оружия из Германии - Зеленский

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Украина до сих пор рассчитывает на поставки оружия из Германии - Зеленский
Владимир Зеленский все еще надеется на поставки оружия из Германии. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все еще надеется на поставки оружия из Германии.

Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет "Европейская правда".

Украина обращалась по поставкам оружия к немецкому правительству, однако получала отказы, сказал Зеленский.

Он добавил, что в рамках учений, в том числе и совместно со странами НАТО, Европа и Германия поддерживают Украину.

"Но нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы еще на это действительно рассчитываем и ожидаем. Это большой долгий разговор, и пока на эту тему (с Ангелой Меркель. - Gazeta.ua) мы не говорили. Вероятно, во время ланча мы поднимем этот вопрос", - сказал президент.

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Со своей стороны, канцлер Германии заявила, что "подробно этим вопросом не занималась (по поставкам оружия. - Gazeta.ua)".

"Когда речь идет о сотрудничестве в рамках НАТО, есть общие заседания Украины с НАТО, мы как часть НАТО, когда речь идет об обучении, о поддержке - мы готовы", - сказала Меркель.

Зеленский отметил, что 31 августа во время встречи с президентом США Джо Байденом планирует "очень предметно" обсудить вопросы развития украинского флота.

Ангела Меркель с однодневным официальным визитом приехала в Украину накануне Дня Независимости 22 августа.

На встрече с Владимиром Зеленским обсудят экономическое сотрудничество и Минские соглашения. Кроме того, канцлер ФРГ встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Пресс-релизы появились на официальном сайте немецкого правительства.

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Дата
22
августа

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