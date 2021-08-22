Меркель объяснила свое отсутствие на "Крымской платформе"

Меркель подтвердила свою позицию относительно оккупации Крыма. Фото: АП

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отсутствие на саммите "Крымской платформы" не является стремлением угодить Москве.

Замена представителя Германии связана с событиями в Афганистане, сказала она на брифинге с президентом Владимиром Зеленским, передает "Українська правда".

"Я четко сказала, что аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. Здесь ничего не изменилось. Мы говорили о том, что приедет на "Крымскую платформу" наш министр иностранных дел, и днем ​​ранее я приеду. То, что наш министр сейчас не приедет, не связано с нашими отношениями с Россией, а лишь с тем, какая ситуация сложилась сейчас в Афганистане. Поэтому мы сейчас отправляем сюда нашего министра энергетики и экономики, который имеет такой же ранг, как и министр иностранных дел", - сказала она.

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Меркель добавила, что ее визит в Украину является прощальным в качестве федерального канцлера.

В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. После переговоров в формате один на один предусмотрена встреча с представителями СМИ и продолжение переговоров в расширенном формате.