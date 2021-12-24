Украина будет участником переговоров США и России

Украину на переговорах США - РФ представит Америка - Сеть. Фото: УНИАН

Переговоры между Соединенными Штатами и Россией в январе следующего года не будут двусторонними. Америка на них выступит адвокатом Украины, что критически важно для нашего государства.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, пишет "РБК-Украина".

По словам чиновника, здесь есть элементы челночной дипломатии.

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"Эти переговоры США - Россия будут фактически трехсторонними. Украину там будут представлять ​​США, которые будут защищать наши интересы и позицию", - сказал Мережко.

Он отметил, что США четко заявили, что они не собираются принимать какие-либо решения в обход Украины.

Интерпретация президента России Владимира Путина в том, что Россия участвует в двусторонних переговорах только с США - это его позиция для внутренних целей и пропаганды, сказал Мережко.

23 декабря на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в начале 2022 года в Женеве состоится двусторонняя встреча между Россией и США. На ней будет подниматься вопрос о нерасширении границ НАТО на восток. По словам главы Кремля, американские партнеры выразили готовность к началу этой дискуссии. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз никогда не обещал не принимать новых членов из Восточной Европы.