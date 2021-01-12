Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться

Президент Зеленский должен вести проактивную политику, говорит Виктор Чумак. Фото: preisident.gov.ua

Американские санкции против ряда лиц, в частности нардепа из "Слуги народа" Александр Дубинского, не отразятся на поддержке Украины со стороны США. Об этом Gazeta.ua сказал юрист Виктор Чумак.

"Американцы предостерегают не вмешиваться в американскую политику. Эти санкции в принципе политические, но США близки к тому, чтобы перейти к экономическим в отношении лиц, связанных с коррупцией.

США очень хорошо знают, куда и каким образом двигаются все доллары. Понимают, как отмываются средства, куда они переходят. Но без движений в частности украинской правоохранительной системы американцы немного связаны по рукам и ногам.

Экономические санкции - это и запрет американским компаниям иметь отношение с конкретными лицами, замораживание счетов, недвижимости. Хотя не думаю, что у этих людей есть много недвижимости в США.

Дубинский - блоггер на американской платформе YouTube. Это тоже может быть заморожено. Трампу вообще заморозили аккаунт.

Дубинский не последний человек. Еще есть Юрий Луценко, который с Джулиани рассматривали различные документы по "Бурисме", - говорит Чумак.

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"Более того, санкции подписаны Помпео (государственный секретарь США. - Gazeta.ua). Это означает, что они будут защищать свое государство, доверие к институтам. У них есть формула: проиграл выборы - поздравляешь оппонента, который стал президентом, будешь его поддерживать. Эту формулу попытался сломать Трамп, не удалось".

Украина снова возвращается к тому, что будет иметь большую поддержку США, говорит Чумак.

"Среди демократов и республиканцев есть много людей, которые поддерживают Украину. Не пользоваться этим было бы глупо. Вопрос - как Украина построит свою политику. Она должна быть проактивная. Чего-то ждать - это ошибка. Надо политику в отношении США ставить на первый номер и ехать туда, разговаривать. Готовить визиты, встречи. Нам нужна эта поддержка - и в финансовом, и в военном плане.

Зеленский должен давать задание новому послу строить встречи межпарламентских и межправительственных делегаций, президентские встречи, встречи с бизнесом", - говорит Виктор Чумак.

В минувший понедельник стало известно, что США ввели индивидуальные санкции, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.