Украина будет экономически интегрироваться в Евросоюз - вицепремьер Кулеба

Кулеба подтвердил проевропейский курс Украины. Фото: ТСН

В своих отношениях с Евросоюзом Украина сосредоточится на экономической интеграции.

"Мы движемся в Европу, мы продолжаем интеграцию. Мы чрезвычайно заинтересованы в экономической интеграции", - заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает Deutsche Welle.

По его словам, сначала следует объединить экономики и людей, после чего наступит уже политическая интеграция.

"Вы слышали заявления и президента, и правительства, мы действительно настроены реформировать экономику, поставить ее на рельсы, которые сделают ее эффективной и основанной на понятных нормах, нормах ЕС", - добавил украинский чиновник.

В частности речь идет об интеграции в энергетический союз, к цифровому рынку ЕС, о так называемом "промышленном безвизе", то есть соглашении между Украиной и ЕС о соответствии промышленной продукции.

"Если Украина сделает свою часть работы, то ЕС пойдет на заключение соглашения о сертификации украинской промышленной продукции", - отметил Кулеба.

Еще одной составляющей экономической интеграции он назвал реформирование таможни. Вице-премьер сообщил, что обсудил поддержку Евросоюзом этого реформирования.

"Если мы разрулим таможню, то это откроет дополнительный огромный потенциал для повышения объемов нашей торговли и создание благоприятных условий для бизнеса", - сказал он.

В течение 10 сентября Дмитрий Кулеба встретился, в частности, с еврокомиссаром по политике соседства Йоганнесом Ганом, заместителем председателя Еврокомиссии по энергетическому союза Шефчович и вице-президентом Еврокомиссии по вопросам финансов Валдисом Домброскисом. С последним украинский чиновник обсудил вопрос выделения второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 000 000 евро. Он напомнил, что Украине еще надо выполнить несколько условий, в частности принять некоторые законодательные акты.