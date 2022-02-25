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УДАР призвал иностранцев поддержать Украину в своих странах

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УДАР призвал иностранцев поддержать Украину в своих странах
"УДАР" рассказал, как поддержать Украину в соцсети

В "УДАРе Виталия Кличко" призвали граждан других государств и проживающих за рубежом украинцев поддержать Украину. Обращение было обнародовано на странице партии в Facebook.

"Что лично ты можешь сделать, если у вас есть возможность и доступ к сети? СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС! Обратись к своим друзьям в других странах с призывом: "Россия атаковала не просто Украину! Россия атаковала весь цивилизованный мир! Начала войну против свободы и демократии! Ты можешь помочь остановить это безумие!", - призвали в "Ударе".

В партии предложили ряд шагов, которые каждый может предпринять для поддержки Украины. В частности:

1. Сделай пост на своих страницах в социальных сетях с текстом:

STOP WAR! STOP PUTIN! STAND FOR UKRAINE!

2. Распространяй правду о событиях в Украине в социальных сетях! Попроси друзей шерить твой пост!

3. Требуй от правительства своей страны помочь Украине и наложить на Россию санкции. Создай или подпиши петицию в поддержку Украины на правительственных сайтах. Подпиши петиции на сайтах ООН, НАТО. Пиши комментарии к постам на официальных страницах правительства твоей страны: STOP WAR! STOP PUTIN! STAND FOR UKRAINE!

4. Если ты являешься членом сообщества (профессионального, творческого, спортивного и т.п.) требуй исключения России из всех организаций! Этот вирус войны с именем Россия нужно изолировать! Россия должна быть остановлена!

5. Помоги Украине своим взносом! Национальный банк Украины открыл специальный счет для сбора средств для вооруженных сил Украины. Возможные переводы: доллар США, евро, фунт стерлингов Великобритании, гривна. https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi

Украинский Красный Крест занимается гуманитарной деятельностью от помощи беженцам до обучения врачей. Пожертвуй здесь: https://redcross.org.ua/en/donate/

6. Выйди под посольство России в собственной стране. Скажи: STOP WAR! STOP PUTIN! Выскажи свою поддержку Украине!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Плата за агрессию. У России забрали этап Формулы-1

7. Присоединись к мирным протестам по всему миру, которые вышли на улицы в знак протеста против вторжения России в Украину. Присоединиться: https://standwithukraine.live/peace-protests/

Если у тебя есть друзья или знакомые в России, напиши им с призывом выйти на протест в их городе!

"Сделай это! Ради Украины! Ради свободы! Ради мира!", - подытожили в "УДАРе".

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