Участников коррупционной схемы в Укроборонпроме надо не увольнять, а арестовать - Тарута

Лидер партии "Основа" Сергей Тарута заявил, что действующий президент Петр Порошенко скандалом о хищении в "Укроборонпроме" обвалил свой рейтинг. Фото: Цензор.НЕТ

Ситуация с хищениями в государственном концерне Укроборонпром не является новостью, об этом было известно и ранее. А увольнение заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского – недостаточная мера реагирования на происшедшее. Так считает кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

"О том, что творится в Укроборонпроме, было известно давно. И только сейчас, когда ситуация стала широко обсуждаться в СМИ, начал действовать президент. Если бы это происходило в Южной Корее, то там, как только информация попала в СМИ, уже бы арестовали и президента – потому что он назначал на госдолжности, уже бы арестовали секретаря СНБО, и Гладковского и все руководство госпредприятия. Арестовали бы, а потом бы уже разбирались. Так нужно действовать", – заявил Сергей Тарута в эфире телеканала "Наш", комментируя тему коррупционных расследований в госконцерне.

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"Конечно, эта ситуация крайне неудобная для Порошенко. Президент надеялся "продать" украинцам темы языка, НАТО, европейского уровня жизни, религии. А теперь одним этим скандалом обвалил свой рейтинг. И сейчас пытается решить ситуацию увольнением Гладковского. А всех причастных не увольнять надо, а посадить в тюрьму и тщательно расследовать это преступление", - подчеркнул лидер "Основы".

Журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.