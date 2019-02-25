Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ

Сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. Об этом говорится в расследовании "Bihus.info".

По информации журналистов, Гладковський-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники, пишет "Українська правда"

При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Осенью 2018 года журналисты получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов аферы.

Бизнесом на государственных закупках, кроме уже упомянутого Игоря Гладковского, занимался также его друг Виталий Жуков, который "оформляет документы, вносит откаты". Он работал в "Укроборонпроме", откуда уволился в 2014 году, перейдя в частный сектор.

Третий организатор схемы - Андрей Рогоза. Его авторы расследования называют "специалистом по контрабанде", утверждая, что человек "еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским, зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах".

Автор: Bihus.info Слева направо: Рогоза, Жуков, Гладковський

Как свидетельствует обнародованное переписки, Гладковський-младший занимался решением вопроса высокого уровня, согласовывая договора, в частности, через своего отца. Гладковський-старший, кроме должности в СНБО, также имеет бизнес-отношения с Порошенко.

Жуков и Рогоза занимались так называемой "текущей черной работой" - непосредственной организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом средств.

Автор: Bihus.info

В общении с руководителями госпредприятий и поставщиками предприниматели прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисления средств.

Между собой мужчины договаривались, например, о том, какие вопросы Гладковскому-младшему нужно решить через своего отца или через руководителей заводов.

Автор: Bihus.info ОВ - Олег Владимирович Гладковський, заместитель секретаря СНБО

Говорится в переписке и о суммах доходов.

В общем журналисты установили минимум 250 млн грн, заработанных через 3 основные фирмы-прокладки. Такой фирмой выступала даже "Кузня на Рибальському", которая тогда принадлежала Порошенко.

В то же время, в переписках Рогоза вспоминает 500 млн, поэтому расследователи предполагают, что настоящий заработок от схемы был значительно больше.

Документы из заводов свидетельствуют, что некоторые детали, поставленные фирмами Гладковского-Жукова-Рогозы, были плохого качества и не соответствовали требованиям.

Кроме того, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны быть утилизированы.

Автор: Bihus.info Обсуждение закупки украинских деталей, которые должны были быть утилизированы

Деньги мужчины отмывали и переводили в наличные через конвертационные центры. В переписках они обсуждали проценты, которые получали такие центры, и суммы, которые передавали буквально в пакетах.

Государственные заводы, которые закупали контрабандные запчасти, имитировали проведение честного конкурса, рассматривая в качестве участников только компании-прокладки Гладковского-Жукова-Рогозы.

Журналисты анонсировали еще две части расследования, которое касается хищения оборонной сферы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока не увидели: МВФ - о борьбе с коррупцией в Украине

В октябре 2017 президент Петр Порошенко заявлял: "Кто будет воровать в армии - руки обрубаю". Так обещал наказывать людей, которые занимаются коррупцией в оборонной отрасли.