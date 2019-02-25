Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ

Сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. Об этом говорится в расследовании "Bihus.info".
По информации журналистов, Гладковський-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники, пишет "Українська правда"
При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.
Осенью 2018 года журналисты получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов аферы.
Бизнесом на государственных закупках, кроме уже упомянутого Игоря Гладковского, занимался также его друг Виталий Жуков, который "оформляет документы, вносит откаты". Он работал в "Укроборонпроме", откуда уволился в 2014 году, перейдя в частный сектор.
Третий организатор схемы - Андрей Рогоза. Его авторы расследования называют "специалистом по контрабанде", утверждая, что человек "еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским, зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах".
Как свидетельствует обнародованное переписки, Гладковський-младший занимался решением вопроса высокого уровня, согласовывая договора, в частности, через своего отца. Гладковський-старший, кроме должности в СНБО, также имеет бизнес-отношения с Порошенко.
Жуков и Рогоза занимались так называемой "текущей черной работой" - непосредственной организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом средств.
В общении с руководителями госпредприятий и поставщиками предприниматели прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисления средств.
Между собой мужчины договаривались, например, о том, какие вопросы Гладковскому-младшему нужно решить через своего отца или через руководителей заводов.
Говорится в переписке и о суммах доходов.
В общем журналисты установили минимум 250 млн грн, заработанных через 3 основные фирмы-прокладки. Такой фирмой выступала даже "Кузня на Рибальському", которая тогда принадлежала Порошенко.
В то же время, в переписках Рогоза вспоминает 500 млн, поэтому расследователи предполагают, что настоящий заработок от схемы был значительно больше.
Документы из заводов свидетельствуют, что некоторые детали, поставленные фирмами Гладковского-Жукова-Рогозы, были плохого качества и не соответствовали требованиям.
Кроме того, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны быть утилизированы.
Деньги мужчины отмывали и переводили в наличные через конвертационные центры. В переписках они обсуждали проценты, которые получали такие центры, и суммы, которые передавали буквально в пакетах.
Государственные заводы, которые закупали контрабандные запчасти, имитировали проведение честного конкурса, рассматривая в качестве участников только компании-прокладки Гладковского-Жукова-Рогозы.
Журналисты анонсировали еще две части расследования, которое касается хищения оборонной сферы.
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В октябре 2017 президент Петр Порошенко заявлял: "Кто будет воровать в армии - руки обрубаю". Так обещал наказывать людей, которые занимаются коррупцией в оборонной отрасли.
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