"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады

В первом чтении за изменения в Налоговый кодекс проголосовали 264 народных депутата. Фото: "Украинская правда"

За изменения в Налоговый кодекс, за которые в первом чтении Верховная Рада проголосовала 1 июля, будут платить потребители, потому что все налоги закладываются в цену. Такое мнение высказал предприниматель Валерий Пекар на странице в Facebook. Как еще реагируют в соцсетях – в материале Gazeta.ua.

Предприниматель Валерий Пекар считает, что люди, которые радуются налоговым изменениям, "радуются, что станут беднее":

"Люди с низким уровнем развития мышления искренне радуются, когда бизнесу повышают налоги. Так им и надо, этим барыгам, пусть заплатят! Не понимая, что все налоги закладываются в цену, не говоря уже о НДС и акцизах, за которые платит непосредственно потребитель. Поэтому люди смотрят олигархическое телевидение и искренне радуются, что теперь они станут беднее", – написал Пекар.

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Политтехнолог Дмитрий Раимов предлагает чиновникам и нардепам уехать из страны и не повышать налоги.

"Вопрос один. Сколько нам всем собрать денег, чтобы президент со всеми своими слугами, с идеей увеличить налоги, собрались всем так сказать правлением и у*бали из страны. Строители: "Цены на недвижимость вырастут на 20-30 процентов, будут новые "елитацентры". Все вокруг говорят: "Это подорвет нашу экономику". Почему правительство считает, что оно моими деньгами распорядится лучше, чем я сам?" - написал Раимов.

"Слуга народа", председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха пошутил о том, как изменения могут отображаться на фермерах: "Если ваша ферма на 5600 коров неприбыльная – надо их меньше кормить и больше доить". Сам Наталуха во время голосования отсутствовал.

В комментариях пользователи продолжили: "Ходит корова по рынку: "Кому молока, кому сыр, кому сливки? Молоко, сыр, сливки, сметана! Молоко, сыр, сливки, сметана? "Никто не оборачивается, и корова подавленно: "Кому молоко, сыр, мясо, колбасы?"

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Бизнесмен Гарик Когородський пишет, что такие изменения убьют бизнес и страну: "Он срамной, преступный и многое другое. Да, в нем повышается рента и он в этой части против олигархов, что позволило его сторонникам назвать его антиахметовским. Но в него насыпали столько дерьма, кому это в голову пришло? Обложить продажи квартир НДС, хотя они уже обложены НДС у застройщика? Увеличить с 5 до 18 процентов налог на прибыль с продажи квартир? Е*нуть фермеров? Разумно. Якобы это дополнительные 50 ярдов в бюджет. Уважаемые господа, вы режете курочку, которая сама скоро возьмется за нож", – подчеркнул бизнесмен.

Народный депутат седьмого і восьмого созывов Оксана Продан пишет: "Ввели рынок земли, где обещанные кредиты для фермеров? В 5600 – увеличение платы за землю. Заявили о поддержке инвесторов, где реальные шаги? В 5600 – права налоговиков списывать средства без суда и ограничивать выезд за границу. Создали Совет содействия малому бизнесу, где уменьшение давления на предпринимателей? В 5600 – введение учета товарных запасов и уничтожение упрощенной системы".

Юрист Виктор Чумак написал, что "бизнес теперь скроется в "тень".

"Я не экономист, но точно знаю, что увеличение налоговой нагрузки или ухудшение его администрирования точно ухудшает инвестиционный климат и прячет бизнес в "тень", и наоборот уменьшение и упрощение - выводит из тени и увеличивает базу. Не понимаю для чего назвать проект антиолигархического и бить по среднему бизнесу", - опубликовал сообщение Чумак.

Верховная Рада 1 июля поддержала в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. Проголосовали за документ 264 народных депутата. Закон №5600 предусматривает новые ставки экологического налога, освобождение от налогообложения НДФЛ граждан и предпринимателей, пользующихся государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%". Предусматривает повышение налогов для ряда отраслей. В законопроекте №5600 предлагали, в частности, на 5% повысить ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологические налоги. Ставки рентной платы за пользование недрами, не связанного с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специспользование лесных ресурсов хотят увеличить на 14,5%. Предлагается изменить подходы к определению единицы измерения ставки акцизного налога на пиво. Текущую ставку акциза за 1 л пива хотят заменить на ставку за 1 л 100% спирта. Ставки экологического налога за сброс загрязняющих веществ в водные объекты увеличиваются в 1,6 раза. В 2029-м предусмотрено их повышение в восемь раз - постепенно.