У Зеленского заявили, что Рада приняла Избирательный кодекс с нарушением регламента

Стефанчук заявил, что Рада нарушила регламент. Фото: Украинская правда

Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс с нарушением регламента.

"Когда с 18-й попытки "родили" кодекс, который никто не видел и не читал ... Когда меня спрашивают, какое отношение у вас в Избирательный кодекс? А я говорю, что я не могу сказать, потому что я знаю Избирательный кодекс, я знаю 4,5 тысячи поправок к нему. А за что голосовали, я не знаю", - в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

Стефанчук добавил, что не знает, подпишет Зеленский этот Избирательный кодекс.

"Будет ли он подписан? Бесспорно он будет проанализирован, потому что мы уже сейчас видим нарушения регламента при принятии этих вещей ... То, что называли делом чести этой Верховной Рады, превратилось в один большой позор ... Любое решение будет приниматься после того, как мы изучим этот кодекс", - заявил представитель президента в Верховной Раде.

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Согласно кодексу, кроме общенационального партийного списка кандидатов, одинакового для всей страны, политсилы должны будут сформировать отдельные списки для каждого из 27 регионов (кроме 24 областей - Киев, разделенный на левобережный и правобережный регионы. На Днепропетровщине отдельно выделен Криворожский регион. А Южный будет содержать Херсонщину и Крым с Севастополем).