Верховная Рада проголосовала за открытые списки.

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс.

За это проголосовали 230 народных депутатов.

Документ поддержали фракции "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Опозиційний блок", "Самопоміч", "Батьківщина", Радикальна партія Олега Ляшко.

Не голосовали группы "Воля народу" и "Відродження".

За кодексом, помимо общенационального партийного списка кандидатов, одинакового для всей страны, политсилы должны будут сформировать отдельные списки для каждого из 27 регионов (кроме 24 областей — Киев, поделенный на левобережный и правобережный регионы. На Днепропетровщине отдельно выделен Криворожский регион. А Южный содержит Херсонскую область и Крым с Севастополем).

Партии будут выставлять на каждом округе минимум пятерых кандидатов.

Избиратель голосует за партию и, по желанию — за кандидата в списке.

Политическая сила проходит в парламент, если набирает 4% голосов.

Кодекс будет набирать силу с 1 декабря 2023-го.

Документ рассматривали 2 года.

Сейчас в Верховной Раде работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий, 198 — в одномандатных округах, так называемые мажоритарщики. По такой же системе их будут избирать на внеочередных выборах, запланированных на 21 июля.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.