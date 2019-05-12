У Зеленского предложили отобрать у Коломойского телеканал "1+1"

У Коломойского отберут телеканал. Фото: Радио Свобода

Советник избранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк предложил запретить олигархам владеть медиа в Украине.

"Следующий этап, и это только мое виденье, - запретить финансовым группам владеть медиа. Субсидирование каналов на десятки миллионов долларов – это ни что иное как, цена, которую платят олигархи за политическое влияние. А оно неизбежно обходится нашим гражданам в тысячи раз дороже", – он рассказал в интервью "Лиге".

На вопрос как тогда быть с телеканалом 1+1, который принадлежит Игорю Коломойскому и сыграл немалую роль в победе Зеленского на выборах, Данилюк ответил уклончиво.

"Узнаваемость Зеленского до выборов была близка к 100%. В том то и смысл, чтобы не подстраивать политику под себя, а думать как сделать страну и общество сильнее. Без независимых СМИ нет по-настоящему демократических выборов", - сказал советник Зеленского.

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Напомним, что у Зеленского назвали претендентов на ключевые должности и рассказали о первых 10 шагах.