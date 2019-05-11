Команда Зеленского составила план на первые 100 дней президентства

Команда Владимира Зеленского считает своими первоочередными задачами борьбу с коррупцией и порядок в судебной системе
Советник Александр Данилюк в интервью Лига.net сказал, что План действий Владимира Зеленского на первые 100 дней президентства готов на 95%.
"Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать", - сказал Данилюк.
В планахесть пункты о правоохранительных органах. Речь идет о реформе Службы безопасности Украины.
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"Есть еще много новаторских идей. Например, как будет работать Администрация президента. И другие инициативы", - заявил Данилюк. Пока отказался их раскрывать.
Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского подготовила проект указа о досрочном роспуске Верховной Рады.
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