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понедельник, 27 сентября 2021 14:44

У Зеленского планируют зачистить медиарынок накануне выборов - Уманский

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У Зеленского планируют зачистить медиарынок накануне выборов - Уманский
Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский: "Критерии отнесения к олигархам настолько размыты, что трактовать их можно очень свободно"

Закон "об олигархах" никоим образом не ограничивает бизнес-возможности людей, которые пользуются своим монопольным положением в государстве и получают сверхприбыль. Кроме того, с помощью "антиолигархического" закона власть хочет расчистить медиарынок перед выборами 2023 года.

Об этом в эфире "Прямого" заявил министр финансов Украины (2020) Игорь Уманский.

"В чем проблема этого закона? На самом деле у нас целый ряд довольно влиятельных лиц до сих пор пользуются монопольным положением и получат сверхприбыль. В том числе из-за роста своих бизнес-интересов с государством, государственным сектором и государственными монополиями. И это огромная проблема, которую необходимо решать. Решить это можно буквально за несколько месяцев, если ты имеешь непосредственное влияние на кадровые решения, решения правительства, Верховной Рады и тому подобное. Эта власть это влияние имеет", - отмечает экс-министр.

Что решается законом? Ограничиваются ли какие-то бизнес-возможности для людей, которые попадут в этот список? Никоим образом. Нет никаких требований к части их на рынке. Или установлено, что он олигарх, и тогда, как следствие, его эти монопольные образования должны быть каким-то образом демонополизированы. Там ничего этого нет. Никаких ограничений в отношении бизнеса, никаких требований в отношении конкурентных каких-то позиций там нет.

Он также отметил, что критерии отнесения к олигархам настолько размыты, что трактовать их можно очень свободно.

"Задаешься вопросом: зачем это? Ибо единственное, что бросается в глаза и где есть последствия - это если эти олигархи владеют СМИ. Из-за этого закона возможна борьба за влияние над СМИ и за лояльность как центральных, так и региональных медиа, которые финансируют в том числе местных лидеров. За них голосуют люди, в том числе одиозных, определенным образом, мэров. Как следствие, крупных бизнесменом, владеющих средствами массовой информации, можно отнести к этому списку и дальше уже манипулировать той редакционной политикой, которую проводят их СМИ. То есть это подготовка к выборам 2023 и постепенная зачистка медийного рынка", - говорит Уманский.

Напомним, Верховная Рада на заседании 23 сентября постановили во втором чтении и в целом законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Как известно, ранее за основу был принят законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", за который проголосовали 275 народных депутатов на внеочередном заседании 1 июля.

2 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Дмитрию Разумкову с официальным письмом, где отметила о несоответствии Конституции Украины законопроекту № 5599 и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право".

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" и других парламентских политических сил подали в Раду альтернативный законопроект об олигархах.

По мнению спикера Верховной Рады Дмитрий Разумкова, в президентском законопроекте об олигархах существует конфликт интересов, поскольку, гипотетически, олигархи могут быть в составе СНБО, которое и будет определять человека олигархом.

Прямий
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