У Зеленского открестились от отставки Разумкова

Никифоров заявил, что отставкой занимается только Арахамия. Фото: УП

Президент Владимир Зеленский не причастен к инициативе депутатов начать процедуру отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил об этом во время эфира на канале "Украина 24".

Он сказал, что запуск процедуры отставки Разумкова был инициирован исключительно главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

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"Это инициатива Арахамии. У него можно спросить его мотивы. О том, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной Рады. Зеленский и спикер парламента имеют нормальные отношения и каждый выполняет свою функцию", - сказал Никифоров.

В четверг стало известно, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова. Выездное заседание фракции в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом. Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера и четырех министров.