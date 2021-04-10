"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог

Видеоблог Сергей Стерненко опубликовал в субботу.

Общественный активист Сергей Стерненко записал новый видеоблог после выхода из СИЗО.

"Как вы знаете, буквально вчера Одесский апелляционный суд изменил мне меру пресечения из СИЗО на круглосуточный домашний арест, который я сейчас отбываю в городе Одесса.

Пересмотрел видео, где всевозможные пророссийские коллаборационисты очень сильно радовались, когда меня закрыли. Но больше всего мне понравилась их реакция на то, как меня освободили.

Мне понравилось заявление ОПЗЖ кума Путина Медведчука, то есть партии Путина, которая чрезвычайно возмутилась.

Бывшая министр юстиции в правительстве Януковича-Азарова Елена Лукаш в ужасе от ситуации. Ужас, в частности, у нее вызвали акции протеста, на которые вы выходили.

К плакальщикам по поводу освобождения меня из СИЗО присоединился также и телеведущий канала "Наш", который почему-то до сих пор не закрыто, Назар Диордица. Кем я только не был, но чтобы агентом ЦРУ? Это впервые. Видимо сейчас всем этим ватным пропагандистам раздали различные методички. Потому что Лукаш совсем недавно говорила, что я не агент ЦРУ, агент СБУ", - сказал Стерненко и вспомнил о "страдании разыскиваемого за государственную измену пророссийского пропагандиста Толика Шария".

"В новом выпуске показываю, как от моего выхода из СИЗО припекло у ватки", - написал Стерненко в Facebook

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9 апреля Одесский апелляционный суд отправил Сергея Стерненка под домашний арест. 23 февраля активиста приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы. После приговора люди трижды массово выходили на протест под Офис президента и у госдачи в Конча-Заспе, где живет президент Владимир Зеленский. 20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь". Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло, запускали фейерверки.