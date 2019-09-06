У Вакарчука начали писать альтернативные Зеленскому законы

В "Голосе" назвали законопроект от Зеленского "индульгенцией для коррупционеров".

Нардепы из фракции "Голос" зарегистрировали альтернативный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Законопроект № 1031-2 появился на сайте Верховной Рады в пятницу.

В отличие от президентского проекта, который в 15 раз увеличивает выведенную из-под уголовной ответственности стоимость незаконно приобретенных активов (14,4 млн грн), проект "Голоса" возвращает порог до 3 млн грн.

Инициаторами законопроекта выступили нардепы Соломия Бобровская, Сергей Рахманин, Александра Устинова, Ярослав Железняк, Галина Васильченко и Ярослав Юрчишин.

"Повышение суммы от которой наступает уголовная ответственность за незаконное обогащение в 15 раз - это фактическая индульгенция для коррупционеров. Те, кто воруют государственные деньги и берут взятки будут прекрасно понимать, что максимальные неудобства за нахождение имущества, непонятно за что купленного, - это гражданские иски" - сказала Устинова.

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В августе президент Владимир Зеленский определил перечень 66 неотложных законопроектов. Депутаты поддержали упрощенный рассмотрение их всех.