Зеленский внес 66 неотложных законопроектов: депутаты поддержали

Президент Украины Владимир Зеленский определил перечень 66 неотложных законопроектов. Депутаты поддержали упрощенное рассмотрение их всех.
Письмо с перечнем законопроектов, неотложного рассмотрения про которые просил президент, он направил председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову. Письмо-обращение опубликовано на сайте парламента.
Перечень неотложных законопроектов от Владимира Зеленского:
Потеря депутатом государственного финансирования в случае прогулов;
приведение Регламента Верховной Рады в соответствие Конституции Украины;
внесение изменений в закон о законодательной инициативе народных депутатов;
противодействие злоупотреблению прав депутатов при законодательной процедуре;
изменения в статью о требованиях относительно предложений и поправок к законопроектам;
обеспечение открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады;
внедрение электронного документооборота, связанного с избирательным процессом;
изменения к планированию и системности законотворческой деятельности Рады;
приведение статуса народного депутата в соответствии конституции;
изменения в закон о приватизации государственного и коммунального имущества;
изменения в Таможенный кодекс Украины;
изменения в законы об управлении безопасностью автомобильных дорог;
изменения в законы об осуществлении габаритно-весового контроля;
изменения в Бюджетный кодекс Украины;
создание единой электронной системы в сфере строительства;
совершенствования нормирования в строительстве;
совершенствование публичных закупок;
введение национальной электронной транзитной системы;
представление единой отчетности по государственному социальному страхованию;
изменения в Налоговый кодекс Украины;
изменения в Уголовный кодекс об уменьшении давления на бизнес;
изменения в бюджетный кодекс о господдержке кинематографа;
отмены закона о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации;
совершенствование функций госрегулирования рынков финансовых услуг;
изменения в Налоговый кодекс о детенизации расчетов в сферах торговли и услуг;
изменения о детенизации расчетов в закон о застоосування регистраторов расчетных операций в соответствующих сферах;
изменения в законы о введении единого счета для уплаты налогов и сборов;
изменения в Налоговый кодекс о введении единого счета для уплаты налогов и сборов;
изменения в законы о люстрации;
отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины;
изменения в законы о защите прав потребителей финансовых услуг;
изменения в законы о государственном регулировании космической деятельности;
изменения в законы о стимулировании инвестиционной деятельности;
государственная поддержка иностранных кинопроизводителей, которые снимают кино в Украине;
изменения в закон о лицензировании перечня видов хозяйственной деятельности;
совершенствование порядка лицензирования хозяйственной деятельности;
изменения в законы о совершенствовании правовой охраны географических названий;
изменения в законы о совершенствовании охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий;
изменения в некоторые законы, связанные с законом о стандартизации;
изменения в законы об использовании ядерной энергии;
законопроект о концессии;
проект закона об аренде государственного и коммунального имущества;
изменения в Бюджетный кодекс о среднесрочном планировании развития и содержание дорог общего пользования;
изменения в закон об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины;
изменения в законы об усовершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации;
изменения в законы об ускорении дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности.
Еще 19 законопроектов предусматривают изменения в Конституцию Украины:
законопроект об импичменте;
уменьшение количества депутатов Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы;
введение дополнительных оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата;
изменения в Конституцию о консультативных, совещательных и другие вспомогательных органах Рады;
изменения в Конституцию об уполномоченных Верховной Рады;
изменения в Конституцию относительно законодательной инициативы народа,
закрепление полномочий президента о создании регуляторных органов и НАБУ, назначение и освобождение директоров НАБУ и ГБР;
изменения в Конституцию об отмене адвокатской монополии;
изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде;
отсрочка штрафов за "евробляхи";
изменения в закон о предотвращении коррупции по ее обличителях;
первоочередные меры по реформированию органов прокуратуры;
обеспечение эффективности институционального механизма предотвращения корупуции;
изменения в закон о деятельности Национальной гвардии;
изменения в закон об обороне по организации обороны государства;
изменения в закон о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда
изменения в закон о деятельности органов судейского управления;
изменения о совершенствовании положений уголовно-процессуального законодательства.
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