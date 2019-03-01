У Садового затягивают принятие закона, который защитит историческое наследие - журналист

Журналистка "Эспрессо ТВ" Татьяна Шустрова заявила, что фракция Андрея Садового "Самопомощь" блокирует законопроект о сохранении культурного наследия

Фракция партии Андрея Садового "Самопомощь" в Верховной Раде саботирует принятие закона об охране культурного наследия. Об этом в своем Facebook написала журналистка "Эспрессо ТВ" Татьяна Шустрова.

"Памятники архитектуры продолжают уничтожаться у нас на глазах. Активисты бьют тревогу: все старинные здания, которые в последнее время подверглись поджогам - это дерзкая попытка захватить земельный участок недобросовестными застройщиками", - уверена Шустрова.

По ее словам, в это же время в Верховной Раде происходят "странные вещи" вокруг законопроекта о сохранении культурного наследия.

"Фракция Садового "Самопомощь" непонятно почему блокирует законопроект, цель которого - усилить ответственность за уничтожение памятников. Интересно, ибо в старинном Львове, которым руководит Садовый, таких зданий очень много", - написала журналистка.

Она также привела основные нормативы законопроекта №8202, отметив, что он предусматривает принудительный выкуп объектов культурного наследия, если владелец не соблюдает требований их эксплуатации. Кроме того, увеличиваются штрафы за разрушение таких объектов и даже усиливается уголовная ответственность.

"Голосование в первом чтении представители "Самопомощи" дружно проигнорировали. Боюсь даже предположить, почему эта политическая сила решила саботировать такую ​​важную инициативу. Не потому ли, что единомышленники Садового имеют собственный хитрый интерес? Говорят, что многие львовские памятники принадлежат мэру с однопартийцами. На реставрацию и надлежащее содержание деньги они не вкладывают, а потому боятся нового закона, как черт ладана. Сегодняшнее рассмотрение законопроекта во втором чтении было перенесено. Что ж, подождем", - подытожила Татьяна Шустрова.