У руководства ГАСИ провели обыски

ГБР провело обыски в ГАСИ. Фото: dbr.gov.ua

ГБР расследует злоупотребления служебным положением чиновниками госорганов при выдаче разрешительных документов на строительство.

Чтобы выявить вещественные доказательства у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции провели ряд обысков. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"Досудебное расследование ведется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами госорганов при выдаче разрешительных документов на строительство. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет", - говорится в сообщении.

Бывшему председателю Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексею Кудрявцеву сообщили о подозрении и объявили в розыск. Сообщено о подозрении по факту совершения пособничества в подделке официального документа и использовании при назначении на должность