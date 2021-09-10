У Путина отреагировали на слова Зеленского о полномасштабной агрессии РФ

Москва "не делает предсказаний" относительно такой вероятности. Фото: Reuters

В Кремле "сожалеют" о словах президента Владимира Зеленского по поводу возможности полномасштабной войны Украины и РФ.

Москва "не делает предсказаний" о подобной вероятности, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"В Кремле с сожалением относятся к высказываниям Зеленского о возможности войны с Россией. Не хотел бы прибегать к каким-то апокалиптическим ожиданиям", - сказал он.

В РФ утверждали, что полномасштабная война возможна лишь в случае провокаций со стороны Киева.

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Президент Зеленский допускает полномасштабную войну Украины с Российской Федерацией. Об этом на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае. В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.