У пророссийского телеканала "Наш" забрали спутниковую лицензию

В ходе заседания члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрели продление лицензии на спутниковое вещание для ООО "НАШ 365".
Во время голосования по этому вопросу большинство членов воздержались, потому что этот вопрос "требует дополнительного изучения", сообщает пресс-служба.
Во время обсуждения члены совета:
Указали на "нарушение телеканалом законодательства Украины и принятые по ним санкции".
И обсудили наличие признаков манипуляции по выполнению каналом требований регулятора.
Мы следили за выполнением обязательств компании, и у нас есть определенные сомнения относительно того, что она подошла к этому добропорядочно, – сказала глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.
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Основателем телеканала "НАШ" является бывший народный депутат Евгений Мураев. Этот политик и бизнесмен неоднократно высказывал пророссийские суждения.
28 апреля Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания применил к каналу "НАШ" 2 предупреждения и 2 штрафа на сумму свыше 200 000 гривен за разжигание вражды и ненависти (по итогам 3 проверок).
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