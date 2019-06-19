У Порошенко исключили из списка "звезду" интернета

Наталью Баласинович, которая плюется и матерится на людей, исключили из списка партии Петра Порошенко.

Партия "Європейська Солідарність" Петра Порошенко исключила из списка кандидатов в народные депутаты голову голову Васильковского районного совета Наталью Баласинович.

"В списке произошли определенные изменения. Наталии Баласинович (номер 30) не будет в списке кандидатов в Верховную Раду", - сообщают в политсиле.

В сетях появилось видео, на котором Баласинович нецензурно ругается и плюется в людей.

Ненормативная лексика.

На видео Баласинович сидит с сигаретой за рулем и кричит жене: "Ты бл*дь, уродка. Похудей сначала на килограмм 30".

"Я тебя уничтожу", - заявила председатель райсовета.

В мае прошлого года "ТСН" сообщала, что председатель райсовета побила консьержку. У консьержки был приказ не пускать Баласинович в дом.

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"Європейська солідарність" обнародовала список из 50 кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду.