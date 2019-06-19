У Порошенко исключили из списка "звезду" интернета

Партия "Європейська Солідарність" Петра Порошенко исключила из списка кандидатов в народные депутаты голову голову Васильковского районного совета Наталью Баласинович.
"В списке произошли определенные изменения. Наталии Баласинович (номер 30) не будет в списке кандидатов в Верховную Раду", - сообщают в политсиле.
В сетях появилось видео, на котором Баласинович нецензурно ругается и плюется в людей.
Ненормативная лексика.
На видео Баласинович сидит с сигаретой за рулем и кричит жене: "Ты бл*дь, уродка. Похудей сначала на килограмм 30".
"Я тебя уничтожу", - заявила председатель райсовета.
продовження...— Evhen (@evhen_n) 14 червня 2019 р.
¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/ciu8noZ7Km
В мае прошлого года "ТСН" сообщала, что председатель райсовета побила консьержку. У консьержки был приказ не пускать Баласинович в дом.
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"Європейська солідарність" обнародовала список из 50 кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду.
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