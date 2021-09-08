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У полиции есть видеодоказательства, что в скандальном ДТП участвовал именно депутат Трухин - СМИ

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У полиции есть видеодоказательства, что в скандальном ДТП участвовал именно депутат Трухин - СМИ
У полиции есть доказательства причастности нардепа Трухина к аварии. Фото: Цензор

В распоряжении полиции есть видеозапись, которая свидетельствует о том, что депутат от "Слуги народа" Александр Трухин находился за рулем в момент скандального ДТП.

"Слуга народа" вел себя по отношению к представителям полиции, прибывшим на место аварии, весьма агрессивно, сообщает ZN.UA.

"Александр Трухин был в гостях у губернатора Полтавской области, и на обратном пути сел за руль в очень праздничном настроении, сместив водителя, именно на Бориспольской трассе", — приводит издание слова своего собеседника в МВД.

Издание отмечает, что появление этой записи в деле зависит от президента Владимира Зеленского, который "пристально патронирует это расследование".

Сам Трухин 7 сентября заявил, что не считает себя виновным.

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Авария с участием Александра Трухина произошла 23 августа, в ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник. По данным журналистов, водитель автомобиля Audi сначала столкнулся с автомобилем Ford (в котором ехал Лучи), после чего наехал на автомобиль Daewoo. СМИ сообщают, что всего в аварии пострадали шесть человек. Появлялась информация, что за рулем Audi якобы находился Трухин в состоянии алкогольного опьянения.

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