У отца Саакашвили случился сердечный приступ

У отца бывшего президента Грузии Саакашвили Николоза случился сердечный приступ.

Он попал в клинику Чапидзе в Тбилиси, сообщает "Интерфакс-Украина".

Несколько дней назад он призвал сына закончить голодовку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минимум шесть лет - премьер Грузии высказался о заключении Саакашвили

Николоз Саакашвили - врач. Был генеральным директором Тбилисского бальнеологического курорта и Национального научно-практического центра оздоровления и медицинской реабилитации с 1999 по 2017 год. Является профессором Государственного медицинского университета, основателем и заведующим кафедрой медицинского туризма.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам.