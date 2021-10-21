У отца Саакашвили случился сердечный приступ

У отца бывшего президента Грузии Саакашвили Николоза случился сердечный приступ.
Он попал в клинику Чапидзе в Тбилиси, сообщает "Интерфакс-Украина".
Несколько дней назад он призвал сына закончить голодовку.
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Николоз Саакашвили - врач. Был генеральным директором Тбилисского бальнеологического курорта и Национального научно-практического центра оздоровления и медицинской реабилитации с 1999 по 2017 год. Является профессором Государственного медицинского университета, основателем и заведующим кафедрой медицинского туризма.
Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.
За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат.
Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам.
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