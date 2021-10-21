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четверг, 21 октября 2021 20:48

У отца Саакашвили случился сердечный приступ
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У отца бывшего президента Грузии Саакашвили Николоза случился сердечный приступ
Фото: Украинская академия реабилитации и здоровья человека
Николоз Саакашвили - врач. Был генеральным директором Тбилисского бальнеологического курорта Тбилиси и Национального научно-практического центра оздоровления и медицинской реабилитации с 1999 по 2017 год.
Мужчина попал в клинику Чапидзе в Тбилиси

У отца бывшего президента Грузии Саакашвили Николоза случился сердечный приступ.

Он попал в клинику Чапидзе в Тбилиси, сообщает "Интерфакс-Украина".

Несколько дней назад он призвал сына закончить голодовку.

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Николоз Саакашвили - врач. Был генеральным директором Тбилисского бальнеологического курорта и Национального научно-практического центра оздоровления и медицинской реабилитации с 1999 по 2017 год. Является профессором Государственного медицинского университета, основателем и заведующим кафедрой медицинского туризма.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам.

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