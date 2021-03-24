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среда, 24 марта 2021 17:51

"У меня три высших образования" - Кива, который обматерил журналиста в Раде

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&quot;У меня три высших образования&quot; - Кива, который обматерил журналиста в Раде
Илья Кива шел 34-ым в списке ОПЗЖ на парламентских выборах.

Народный депутат от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива, комментируя написание научной диссертации, заявил, что имеет 3 высших образования.

"Я системно занимаюсь укреплением себя как личности и самовоспитанием. Всю жизнь учусь. У меня три высших образования, на секундочку. Я окончил академию МВД с красным дипломом и после этого начал потихоньку писать диссертацию. Сейчас она на выходе", - цитирует нардепа "Гордон"

Кива рассказал, что в течение 5 лет занимается этой темой.

"У меня есть научный руководитель. Постепенно прохожу определенные этапы подготовки. Это ученая степень, процесс саморазвития. Не могу понять, что так взбудоражило общество, почему этот вопрос так остро стоит на повестке дня? В чем проблема, что человек учится?", - сказал нардеп.

Ранее сообщалось, что Кива может скоро стать кандидатом наук по государственному управлению, если защитит диссертацию о влиянии гражданского общества на регулирование правоохранительной деятельности.

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В феврале Илья Кива обматерил журналиста Bihus.info Даниила Мокрыка, который спросил его об отмывании денег через конвертационные центры.

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