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Одиозный нардеп Кива планирует стать кандидатом наук по госуправлению

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Одиозный нардеп Кива планирует стать кандидатом наук по госуправлению
Кива станет кандидатом наук. Фото: Украинская правда

Народный депутат Илья Кива может скоро стать кандидатом наук по государственному управлению, если защитит диссертацию о влиянии гражданского общества на регулирование правохранительной деятельности в Евросоюзе и Украине.

Диссертация, подготовленная Кивой называется "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)", сообщается на сайте Министерства образования и науки.

Научным руководителем депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" числится доктор наук по государственному управлению, профессор, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления" Владимир Гурковский.

При защите диссертации Киве будут оппонировать доктор и кандидат наук по госуправлению.

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У депутата два высших образования – он окончил юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение" и Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "право". Кива также учился на педагога-психолога.

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