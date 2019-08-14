"У меня нет заводов-пароходов" - Голомша ожидает компенсацию зарплаты в ГПУ

"У меня нет заводов-пароходов". ФОТО: Facebook Николай Голомша

Восстановленный судом в должности первого заместителя генпрокурора Николай Голомша рассчитывает на компенсацию зарплаты в Генеральной прокуратуре за период, когда он не работал в ГПУ вследствие люстрации.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает "Украинская правда".

"Я не олигарх, у меня нет заводов-пароходов, у меня есть семья. Я считаю, что это было несправедливо. Я буду претендовать на те средства, которые мне должны были выделить", - сказал он. Впрочем, он не знает, сколько примерно ему должны выплатить.

"Я не ожидал, что сегодня (14 августа. - Gazeta.ua) будет такое решение, поэтому мне нужен хотя бы неделю на осмысление этого всего. Пока я консультируюсь, советуюсь", - добавил Голомша.

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14 августа Окружной админсуд Киева восстановил в должности первого заместителя генпрокурора люстрированного Николая Голомшу. Он судился за свою должность с 2014-го.

19 ноября 2014-го первый экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша подал иск о незаконном увольнении из Генпрокуратуры. Его уволили по закону "Об очистке власти".