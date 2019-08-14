У Луценко откликнулись о деле Новинского

Дело против Новинского закрыли, а потом восстановили, говорят в ГПУ. Фото: "Цензор.нет"

Уголовное производство в отношении нардепа от "Оппоблока" Вадима Новинского не закрыто и продолжается. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Постановлением прокурора от 12.08.2019 указанное решение следователя (о закрытии дела - ред.) отменено как незаконное", - сообщила Сарган.

"Таким образом, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - заявила она.

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В декабре 2016-го Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Вадима Новинского. Его подозревали в причастности к незаконному лишению свободы архиепископа Александра Драбинко в 2013-м. Тогда Драбинко был помощником ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Сабодана.