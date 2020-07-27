У кого больше: названы шансы Трампа и Байдена победить на выборах

Шансы Дональда Трампа победить на выборах президента США этой осенью составляют не более 8%. Остальные - 92% - у его соперника, демократа Джо Байдена.

Данные получены на основе разработанной модели издания The Economist.

Отмечается, что модель является динамичной и обновляется ежедневно. Она просчитывает 20 тыс. возможных вариантов развития событий.

"Наша модель сочетает национальный прогноз по опросам с политико-экономическими факторами на государственном уровне", - отмечает издание.

По состоянию на 27 июля у Байдена 9 из 10 шансов победить на президентских выборах в ноябре 2020 года. В то же время у Трампа - 1 шанс из 10.

Автор: скриншот The Economist Шансы Трампа и Байдена на выборах неравные

Согласно избирательной системе США, президентом становится не тот, кто получил наибольшее количество голосов американцев. Победа кандидата определяется распределением голосов в коллегии выборщиков, число которых за того или иного кандидата зависит от результатов голосования в конкретных штатах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рекламу Трампа проиллюстрировали снимком украинского Майдана

Если распределить голоса по штатам, то Байден, согласно модели The Economist, победит в 25 штатах, Трамп - в 20.

Последние опросы в США показали, что кандидат в президенты Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа минимум на 10%.