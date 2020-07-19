Больше американцев поддерживают Байдена, чем Трампа

В США опросы показали, что кандидат в президенты Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа минимум на 10%.
Демократа Байдена начали поддерживать даже республиканцы, сообщает CNN.
Опрос провели NBC News/Wall Street Journal и Университет Квинипиак. По их данным Байден набирает 55%, Трамп 40%.
По данным опроса ABC News/Washington Post, Байден набрал 52%, Трамп 43%.
Другие опросы демонстрируют еще большую поддержку Байдена.
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За Байдена больше голосуют в пригородах.
Президент США Дональд Трамп из-за пандемии Covid-19 заменил телеконференциями традиционные предвыборные встречи с поклонниками. Об этом заявил сам президент США, сообщает CNN.
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