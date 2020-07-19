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воскресенье, 19 июля 2020 17:49

Больше американцев поддерживают Байдена, чем Трампа

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Больше американцев поддерживают Байдена, чем Трампа
Байден лидирует в опросах. Фото: Reuters

В США опросы показали, что кандидат в президенты Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа минимум на 10%.

Демократа Байдена начали поддерживать даже республиканцы, сообщает CNN.

Опрос провели NBC News/Wall Street Journal и Университет Квинипиак. По их данным Байден набирает 55%, Трамп 40%.

По данным опроса ABC News/Washington Post, Байден набрал 52%, Трамп 43%.

Другие опросы демонстрируют еще большую поддержку Байдена.

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За Байдена больше голосуют в пригородах.

Президент США Дональд Трамп из-за пандемии Covid-19 заменил телеконференциями традиционные предвыборные встречи с поклонниками. Об этом заявил сам президент США, сообщает CNN.

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Дата
19
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