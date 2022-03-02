"Твой отец - убийца, как Гитлер" - что пишут внебрачной дочери Путина в Instagram

Внебрачной дочери президента страны-агрессора РФ Владимира Путина 18-летней Луизе Розовой в Instagram пишут, что ее отец убийца, сравнивают его с Гитлером и желают ему смерти.

Об этом сообщает Табло ID.

Говорят, Путин спрятал свою семью в роскошном высокотехнологичном бункере в Сибири. Этот бункер оборудован на случай ядерной войны.

Розовая, у которой 84 тыс. фолловеров, прекратила постить публикации в октябре прошлого года. Это вызвало подозрение, что отец заставил ее молчать.

"Твой отец – убийца, он как Гитлер", "позвони своему отцу путину, скажи пусть прекратит войну" и еще многое пишут Луизе в Instaram, который, кстати, до сих пор открыт.

"Российский народ должен восстать против этого диктатора", - также пишут комментаторы.

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"Путин убивает невинных людей в Украине. Молодых российских солдат отправляют в Украину, не говоря, с кем воюют и чем занимаются. Российская экономика разрушается, достигая абсолютного нуля. В скором времени, если еще нет, вы не сможете пользоваться Netflix, Spotify, приложениями социальных сетей, платить с помощью Google и Apple Pay, всеми популярными брендами, а также покидать Россию. Ты останешься ни с чем. Российская нация должна восстать против этого диктатора", - также пишут дочери Путина.

О существовании предполагаемой внебрачной дочери Путина стало известно в 2020 году. Мать девушки - некая Светлана Кривоногих, которая была подругой российского диктатора в 1990-х годах.

Кривоногих более 20 лет изучала английский в Великобритании. Внебрачная дочь Путина дружит с племянником связанного с мафией российского магната.