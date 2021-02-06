Живет в Эрмитаже - британцы рассказали о вероятной любовнице Путина

Предполагаемая любовница президента России Владимира Путина Светлана Кривоногих якобы родила ему дочь. Фото: "Proekt" stopkadras / Scanpix

Светлана Кривоногих, предполагаемая любовница президента России Владимира Путина более 20 лет изучала английский язык в Великобритании.

Ее в 1997 году принимали у себя семья Хакл из города Борнмут в графстве Дорсет. Им рассказывала, что имеет богатого парня, пишет Daily Mail.

"Нам нужны были деньги, поэтому у нас остались студенты, изучающие иностранные языки. Светлана была настоящей россиянкой. В 1997 году она оставалась здесь примерно на две-три недели, чтобы изучать английский язык", - рассказала пара.

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Кривоногих тогда заявила, что живет в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. А когда увидела, что у британцев есть русская машина Lada, то сказала, что поедет домой на Mercedes-Benz с откидным верхом. Пока она жила у супругов - ездила в Финляндию к своему парню. Хакл вспоминает, что было ощущение, что ее "семья имеет какое-то отношение к КГБ".

"Ни одному обычному россиянину не позволили бы никуда поехать, но она была чем-то особенная. Она поехала в Лондон и села на самолет в Финляндию", - добавил британец.

Светлана Кривоногих якобы 17 лет назад родила Владимиру Путину дочь.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню от Владимира Путина весной 2019-го. Об отношениях Владимира Путина и Алины Кабаевой российские и иностранные СМИ неоднократно упоминали в своих материалах. Но оба эту информацию опровергали.