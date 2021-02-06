Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози

Предполагаемая внебрачная дочь президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих. Фото: 24 канал

Предполагаемая внебрачная дочь президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих дружит с Робертом Скигином. Он - племянник связанного с мафией российского магната.

Роберт Скигин живет в квартире более чем за $6 млн в Королевском Альберт-Холле в Западном Лондоне. Недавно пара опубликовала видео своих развлечений TikTok, пишет Daily Mail.

Родственник Скигина - финансист тамбовской ОПГ Дмитрий Скигин. По данным российских СМИ, в 90-е Путин и Скигин вместе приватизировали нефтебазы в порту Петербурга и Пулково.

В это время у Путина якобы был роман со Светланой Кривоногих, которая родила от него дочь.

Светлана Кривоногих, возможная любовница президента России Владимира Путина, более 20 лет назад изучала английский язык в Великобритании. Ее в 1997 года принимала у себя семья Хакл из города Борнмут в графстве Дорсет.