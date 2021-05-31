Тупицкий уже никогда не будет судьей КСУ - "слуга"

Президент Зеленский уволил Тупицкого с должности судьи Конституционного суда. Фото: rbc.ua

Александр Тупицкий уже никогда не вернется на должность судьи и председателя Конституционного суда. Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

На реплику журналистки, что суд закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого. И на вопрос, что будет дальше, нардеп в интервью Цензор.НЕТ ответил:

"Тупицкий уже никогда не вернется на должность судьи Конституционного суда. Тем более, председателя КСУ (это взаимосвязанные вещи: если не будет судьей, то не возглавит суд).

Юридических механизмов для того, чтобы Тупицкий не питал иллюзий относительно своего возвращения, более чем достаточно. А решения судов нужно просто проанализировать. Если они аргументированы - это одно дело. Однако нельзя исключать и действие печально корпоративной судейской солидарности. Напомню: когда Янукович назначил Тупицкого в КСУ, он был выходцем из судебной системы. Это первое.

Второе: Конституционный суд сформировал в ряде своих решений юридическую позицию, согласно которой материальное обеспечение и гарантии судей не могут быть уменьшены по сравнению с закрепленными. То есть часто откровенно становился на сторону судебной власти. Поэтому нельзя исключать, что сработал такой судейский солидарный дух".

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27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда. На прошлой неделе прокуратура передала в суд обвинительный акт касательно Тупицкого.