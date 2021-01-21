Тупицкий пожаловался Зеленскому

В минувший вторник Тупицкого не пустили в здание Конституционного суда. Фото: "Прямий"

Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий, попросил президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности руководство Управления государственной охраны, работников, которые не позволяли ему попасть в суд.

Обращение к Зеленскому Тупицкий написал в четверг. Заявил, что президент не имеет права его отстранять. И что он не потерял статус судьи, продолжает быть председателем суда.

Тупицкий пожаловался, что работники УГО не пускали его к рабочему месту во вторник-четверг. И попросил Зеленского разблокировать работу суда.

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В минувший вторник Управление государственной охраны не пустило Тупицкого в здание суда и рабочий кабинет. ГБР заявило о сообщении председателю КС подозрения. Секретариат КС фактически превратился в юридическую фирму его председателя, заявили в бюро. В конце декабря Офис генерального прокурора сообщил, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого на 2 месяца от выполнения обязанностей судьи.