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четверг, 21 января 2021 19:48

Тупицкий пожаловался Зеленскому

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Тупицкий пожаловался Зеленскому
В минувший вторник Тупицкого не пустили в здание Конституционного суда. Фото: "Прямий"

Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий, попросил президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности руководство Управления государственной охраны, работников, которые не позволяли ему попасть в суд.

Обращение к Зеленскому Тупицкий написал в четверг. Заявил, что президент не имеет права его отстранять. И что он не потерял статус судьи, продолжает быть председателем суда.

Тупицкий пожаловался, что работники УГО не пускали его к рабочему месту во вторник-четверг. И попросил Зеленского разблокировать работу суда.

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В минувший вторник Управление государственной охраны не пустило Тупицкого в здание суда и рабочий кабинет.

ГБР заявило о сообщении председателю КС подозрения. Секретариат КС фактически превратился в юридическую фирму его председателя, заявили в бюро.

В конце декабря Офис генерального прокурора сообщил, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого на 2 месяца от выполнения обязанностей судьи.

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21
января

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