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Тупицкий написал письмо Венедиктовой: чтобы Зеленский восстановил в должности

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Тупицкий написал письмо Венедиктовой: чтобы Зеленский восстановил в должности
В минувший вторник Тупицкого не пустили в здание Конституционного суда. Фото: sud.ua

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий призвал генерального прокурора Ирину Венедиктову обратиться к президенту Владимира Зеленского и попросить отменить указ об отстранении его от должности судьи.

В письме Тупицкий попросил Венедиктову при наличии законных оснований и в предусмотренном законом порядке сообщить ему о подозрении, пишет "Радіо Свобода"

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Также попросил обеспечить надлежащее процессуальное руководство в уголовном производстве и устранить "допущенные прокурорами и следователями Государственного бюро расследований нарушения", "принять меры для надлежащего правового реагирования" относительно следователей и прокуроров.

Он заявил, что не имеет статуса подозреваемого, поскольку письменное уведомление о подозрении судьи КС осуществляется генеральным прокурором или его заместителем, а о подозрении сообщает генпрокурор или лицо, осуществляющее его полномочия.

"Фактически и юридически уведомления мне о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений в установленном законом порядке осуществлено не было", - написал Тупицкий.

В минувший вторник Управление государственной охраны не пустило Тупицкого в здание суда и рабочий кабинет.

ГБР заявило о сообщении председателю КС подозрения. Секретариат КС фактически превратился в юридическую фирму его председателя, заявили в бюро.

В конце декабря Офис генерального прокурора сообщил, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Председателю КС направили уведомление о подозрении по почте из-за его неявки на допрос. "Он сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам", - заявляли в прокуратуре.

29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого на 2 месяца от выполнения обязанностей судьи.

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