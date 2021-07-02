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пятница, 02 июля 2021 19:48

Тупицкий далее работает в КС после указа Зеленского

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Тупицкий далее работает в КС после указа Зеленского
Президент Зеленский в марте отменил указ о назначении Тупицкого. Фото: Reuters

После отмены президентом Владимиром Зеленским указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда на него продолжили распределять судебные дела. Об этом сообщают журналисты программы "Схеми: корупція в деталях".

Так 9 апреля в КС поступила жалоба экс-судьи Дарницкого районного суда Евгения Вовка о конституционности статей закона о "Высшем совете правосудия" и "О судоустройстве и статусе судей". Судьей-докладчиком был назначен Тупицкий.

Через месяц, 12 мая, к Тупицкому попала конституционная жалоба гражданина Владислава Дуды - о конституционности статьи Уголовного процессуального кодекса.

При этом 27 марта президент отменил указ о назначении Тупицкого судьей КС.

Эксперты говорят, что отмена указа, согласно закону о КС, не означает увольнения с должности или прекращения полномочий судьи. Сам Тупицкий обжалует решение президента в Верховном суде.

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В октябре прошлого года Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Это сделал по представлению нардепов из ОПЗЖ и "За будущее".

Из-за этого президент Зеленский срочно созывал заседание СНБО.

В декабре Верховная Рада восстановила ответственность за ложь в декларациях, но заключение под стражу не было среди возможного наказания: только штраф, общественные работы и ограничение свободы.

В мае прокуратура передала в суд обвинительный акт касательно Тупицкого.

На этой неделе парламент принял законопроект о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях с предложениями президента.

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Дата
02
июля

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