Труба жестко отреагировал на заявления Порошенко

Директор ГБР Роман Труба назвал Петра Порошенко "манипулятором", который "искажает реальность". Фото: УНІАН

Пятый президент Петр Порошенко занимается манипуляциями, когда рассказывает о своем допросе. Об этом в Telegram написал директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Должен отреагировать на заявление Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвате телеканала "Прямий".

К сожалению, Петр Алексеевич с государственного человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, а выкривлением информационной реальности, если ему это выгодно.

В ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямий", тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное.

У нас есть производство относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко. Разница, кажется, очевидна.

Более того, следственные действия в рамках производства не препятствуют деятельности журналистов, и такого никогда не будет происходить.

А вот манипулировать работой телеканала в условиях операции Объединенных сил не красит экс-президента страны", - заявил директор ГБР.

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12 августа Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. У здания ГБР его ждали 2 митинга. Один с участием сторонников политика, в частности младшего сына Михаила. Другой - с требованием осудить Порошенко.