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Три отказа: в США Пентагон и чиновники не сотрудничают касательно давления на Украину

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Три отказа: в США Пентагон и чиновники не сотрудничают касательно давления на Украину
15 октября - дедлайн подачи документов по запросу Палаты представителей. ФОТО: Офис президента

Министерство обороны США (Пентагон), вице-президент Майк Пенс и личный адвокат президента Рудольф Джулиани отказались сотрудничать с Палатой представителей, которая инициировала процедуру импичмента Дональда Трампа.

Пентагон заявил о невозможности выдачи документов, учитывая "юридические и практические проблемы", указывает агентство Reuters со ссылкой на письмо министерства. В частности, Палата не имеет резолюции, которая позволила бы проводить расследования в рамках процедуры импичмента.

"Департамент не может предоставить документы на ваш запрос сейчас. Однако департамент уважает наблюдательную роль соответствующих комитетов Конгресса и готов сотрудничать с вашими комитетами, если найдут решение этого вопроса".

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Об отказе Джулиани сообщил "Голос Америки" со ссылкой на письмо его адвоката. В нем утверждают, что расследование демократов является незаконным, а информация о деятельности Джулиани в Украине защищена тайной отношений юриста с клиентом.

"Кроме этого, повестка чрезмерная, обременительна и требует документов, которые выходят за пределы законного расследования", - отметил адвокат Джулиани Джон Сэйл.

Об отказе предоставить документы Майком Пэнсом сообщила газета The New York Times.

25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена.

26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским.

Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.

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16
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