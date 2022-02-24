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четверг, 24 февраля 2022 18:37

Требуем отключить РФ от SWIFT – Зеленский поговорил с Макроном

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Требуем отключить РФ от SWIFT – Зеленский поговорил с Макроном
Президенты побеседовали по телефону в четверг вечером. Фото:president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пакет новых жестких санкций.

Об этом сообщил в Twitter.

Пакет дополнительных жестких санкций в отношении РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эмманюэлем Макроном.

Требуем отключения от России SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. - Gazeta.ua), введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", - сообщил глава государства.

22 февраля отключить Россию от SWIFT требовала Верховная Рада.

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Дата
24
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