Требуем отключить РФ от SWIFT – Зеленский поговорил с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пакет новых жестких санкций.
Об этом сообщил в Twitter.
Пакет дополнительных жестких санкций в отношении РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эмманюэлем Макроном.
Требуем отключения от России SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. - Gazeta.ua), введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", - сообщил глава государства.
22 февраля отключить Россию от SWIFT требовала Верховная Рада.
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