"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT

Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила незаконное признание Россией так называемых ЛДНР, а также призвала партнеров ввести жесткие санкции против РФ и ее руководства.

Украина требует отказа от "Северного потока-2" и отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, заявил 22 февраля спикер парламента Руслан Стефанчук в Раде. "За" проголосовали 336 нардепов, передает Gazeta.ua.

"Государство, которое является нашим соседом, деградировало за 20 лет до такой степени, что сегодня не только президент РФ Владимир Путин и его банда несут ответственность за кровь и слезы украинцев. Каждый россиянин, голосовавший за Путина, за эту Госдуму, избиравший этих сенаторов, не вышедший сегодня на акцию протеста против войны, - вы нам не братья", - сказала перед голосованием нардеп Ирина Геращенко.

Приняв решение о признании самопровозглашенных ЛДНР, РФ в одностороннем порядке де-факто вышла из Минских договоренностей и разрушила соответствующий переговорный процесс на уровне стран-участниц "нормандского формата" и в рамках ТКГ.

"Законодательством определены понятия временно оккупированных РФ территорий ОРДЛО и границы этих украинских территорий. Любых других образований на территории указанных областей Украины не существует", - говорится в законопроекте.

Парламент призвал мир воздержаться от любых действий или шагов, которые могли бы быть истолкованы как признание оккупированных территорий, ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против РФ. А также запретить экспорт в Россию высоких технологий, в частности касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора.

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Кроме того, Рада призывает правительства и парламенты стран-партнеров способствовать укреплению обороноспособности Украины. А также ускорить оказание комплексной оборонной помощи, направленной на усиление способности Украины реагировать на обострение ситуации безопасности со стороны РФ.

21 февраля президент России Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах". Колонны тяжелой техники без опознавательных знаков двинулись на Донбасс. Против страны-агрессора РФ следует безотлагательно ввести санкции, в том числе полностью остановить проект газопровода "Северный поток - 2", заявил президент Украины Владимир Зеленский. Европа и мир не могут допустить повторения тех трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году.