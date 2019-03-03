Transparency International: Украина может потерять безвизовый режим с ЕС

Украина может потерять безвиз с Европой. Фото: ТСН

Если Украина не найдет решения по вопросу статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены.

Решение Конституционного суда признать статью ст. 368-2 УК такой, что не соответствует Конституции, "значительно ослабляет усилия страны по борьбе с коррупцией", говорится в заявлении Transparency.

В организации также считают, что это решение нарушает международные обязательства Украины.

"Решение суда по существу предоставляет государственным чиновникам возможность легализовать их, возможно, незаконно приобретенные активы и не бояться уголовного преследования", - сказал Андрей Боровик, исполнительный директор TI Ukraine.

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Напомним, Конституционный суд отменил статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание для чиновников за незаконное обогащение.