"Трансформация Зеленского в Лукашенко": к Леросу пришли с подозрением

Народному депутату Гео Леросу вручают подозрение. Фото: facebook.com/leros.geo

Народному депутату Гео Леросу, показавшему президенту Владимиру Зеленскому средний палец, вручают подозрение сегодня, 11 ноября.

К дому нардепа приехали следователи Офиса генпрокурора и Госбюро расследований. В чем именно его подозревают – пока не знает, сообщил в Facebook.

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"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Жду адвоката. Пока мне неизвестно за что. Дел на меня состряпали много, это никому не секрет. Трансформация Зеленского в Лукашенко проходит очень быстро", - написал Лерос.

Добавил, что "другое мнение" в государстве Зеленского становится опасным для жизни в свободе.

Накануне, 10 ноября, Гео Лерос обнаружил на автомобиле устройство слежения. Считает, что за его перемещением следят спецслужбы по приказу президента.