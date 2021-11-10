"Закомплексованное ч*о": Лерос нашел устройство слежки на авто и указал на Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 3492
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 909
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3501
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 783
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5544
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2862
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3267
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10359
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1719
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 6084
Фото
Все фото
5
4
14
3
3
&quot;Закомплексованное ч*о&quot;: Лерос нашел устройство слежки на авто и указал на Зеленского
"Закомплексованное ч*о": Лерос нашел устройство слежки на авто и указал на Зеленского
Диктант национального единства объединил чиновников: фото из Кабмина
Диктант национального единства объединил чиновников: фото из Кабмина
В Киеве прощались с экс-нардепом Звягильским. Пришли Ахметов, Кличко и Бойко
В Киеве прощались с экс-нардепом Звягильским. Пришли Ахметов, Кличко и Бойко
Зеленского посадили за руль поезда
Зеленского посадили за руль поезда
Зеленскому доложили, что количество больных растет, но госпитализация стабилизировалась
Зеленскому доложили, что количество больных растет, но госпитализация стабилизировалась
Видео
Все видео
Нардеп Шахов скрыл имущества более чем на 15 млн грн - НАПК
Нардеп Шахов скрыл имущества более чем на 15 млн грн - НАПК
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Председатель партии Зеленского уходит в отставку
Председатель партии Зеленского уходит в отставку
"Несколько часов до комы" - Ясько о состоянии здоровья Саакашвили
"Несколько часов до комы" - Ясько о состоянии здоровья Саакашвили
Интервью
1/5
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1557
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9189
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1017
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1170
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6993
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 549
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
среда, 10 ноября 2021 13:24

"Закомплексованное ч*о": Лерос нашел устройство слежки на авто и указал на Зеленского
5

  Комментировать

Народный депутат Гео Лерос обнаружил на автомобиле устройство слежки
Фото: facebook.com/leros.geo
Народный депутат Гео Лерос обнаружил на автомобиле устройство слежки
Народный депутат Гео Лерос обнаружил на автомобиле устройство слежки
Народный депутат Гео Лерос обнаружил на автомобиле устройство слежки
Народный депутат Гео Лерос обнаружил на автомобиле устройство слежки

Народный депутат Гео Лерос, показавший президенту Владимиру Зеленскому средний палец, обнаружил на автомобиле устройство слежки сегодня, 10 ноября.

Считает, что за его перемещением следят спецслужбы по приказу президента, написал в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против Лероса возбудили уголовное дело

"Это офис слуги олигархов Зеленского с помощью ручных спецслужб следит за моим авто. Устройство сегодня найдено под автомобилем. Закомплексованное чмо продолжает строить "светлое будущее" по модели Лукашенко", – написал Лерос.

Добавил, что на месте работают полиция и взрывотехники.

4 ноября Лерос назвал присутствовавшего на заседании Верховной Рады президента Зеленского "главным изменником". После чего нардепу выключили микрофон. Лерос в ответ показал средний палец. В парламенте также находился руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Фракция "СН" обратилась в регламентный комитет - принять решение по поведению нардепа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Закомплексованное ч*о": Лерос нашел устройство слежки на авто и указал на Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
ноября

Полководец начал управлять Левобережной Украиной

Самое читаемое
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 12232
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену Просмотров: 10467
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 8847
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: &quot;Какая-то непропорциональная&quot;
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: "Какая-то непропорциональная"
10
 Просмотров: 8676
&quot;Такую сц*куху выплодила&quot;: в аптеке Запорожья произошел &quot;масочный&quot; скандал
"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал
 Просмотров: 6192
Политика
Чехия оставит границы открытыми для украинцев
Чехия оставит границы открытыми для украинцев Просмотров: 36
Нидерланды сохранили возможность въезда для украинцев
Нидерланды сохранили возможность въезда для украинцев Просмотров: 72
В Минцифре рассказали, чем занимается разработчик фейковой "Дії"
В Минцифре рассказали, чем занимается разработчик фейковой "Дії" Просмотров: 270
СНБО будет рассматривать ситуацию на границе с Беларусью
СНБО будет рассматривать ситуацию на границе с Беларусью Просмотров: 153
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос 1 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
8
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
2
В суд передали второе дело против Тупицкого
2
Президент Зеленский не будет писать радиодиктант
2
Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала"
1
Не про політику
Голосов: 9032
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть