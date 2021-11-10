"Закомплексованное ч*о": Лерос нашел устройство слежки на авто и указал на Зеленского

Фото: facebook.com/leros.geo

Народный депутат Гео Лерос, показавший президенту Владимиру Зеленскому средний палец, обнаружил на автомобиле устройство слежки сегодня, 10 ноября.

Считает, что за его перемещением следят спецслужбы по приказу президента, написал в Facebook.

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"Это офис слуги олигархов Зеленского с помощью ручных спецслужб следит за моим авто. Устройство сегодня найдено под автомобилем. Закомплексованное чмо продолжает строить "светлое будущее" по модели Лукашенко", – написал Лерос.

Добавил, что на месте работают полиция и взрывотехники.

4 ноября Лерос назвал присутствовавшего на заседании Верховной Рады президента Зеленского "главным изменником". После чего нардепу выключили микрофон. Лерос в ответ показал средний палец. В парламенте также находился руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Фракция "СН" обратилась в регламентный комитет - принять решение по поведению нардепа.